Деякі перешкоди можуть бути небезпечними для автомобіля.

Ведучий YouTube каналу Warped Perception продемонстрував, чим відрізняється проїзд кількох типів "лежачих поліцейських" на різних швидкостях. Для цього він використовує Mercedes-Benz E-Class зі знятими кузовними панелями та знімає проїзди за допомогою камери зі сповільненою зйомкою.

В США, як і у нас, існує кілька різних типів "лежачих поліцейських" (speed bump) – з асфальту, пластикові та гумові. Автор передачі спочатку випробував асфальтовий. При цьому якщо він в останню мить гальмував перед перешкодою, то машина могла б пошкодити нижню частину бампера (якби він в цього "Мерса" був) та дно. А от на великій швидкості авто просто "пролітає" над перешкодою і не зачіпає асфальту.

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Вузькі пластикові "поліцейські", які встановлюють на парковках супермаркетів, дають дещо інший ефект. На високій швидкості більшу частину удару беруть на себе шини. А якщо загальмувати перед перешкодою, то удар на себе візьме підвіска. Але нічого страшного не станеться.

Остання серія експериментів – високі та широкі "лежачі поліцейські", які лежать перед школами та пішохідними зонами. При проїзді на невеликій швидкості машина трохи підскакує – працює вся підвіска. А на великій швидкості колеса навіть чіпляють колісні арки. Машина отримала більший удар, відчинився навіть "бардачок" в салоні. Колеса відриваються від землі, а "Мерседес" важко падає на асфальт. При цьому двигун та глушник помітно коливаються. Тож цей вид "поліцейських" найбільш небезпечний для авто. Однак проїзд жодного з них не може зашкодити машині.

Дивіться, що відбувається з авто на "лежачих поліцейських" (відео з субтитрами):

Нагадаємо, що дівчина вистрибнула з авто на швидкості більше 100 км/год.