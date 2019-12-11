Некоторые препятствия могут быть опасными для автомобиля.

Ведущий YouTube канала Warped Perception продемонстрировал, чем отличается проезд нескольких типов "лежачих полицейских" на разных скоростях. Для этого он использует Mercedes-Benz E-Class со снятыми кузовными панелями и снимает проезды с помощью камеры с замедленной съемкой.

В США, как и у нас, существует несколько различных типов "лежачих полицейских" (speed bump) – из асфальта, пластиковые и резиновые. Автор передачи сначала испытал асфальтовый. При этом если он в последний момент тормозил перед препятствием, то машина могла бы повредить нижнюю часть бампера (если бы он у этого "Мерса" был) и дно. А вот на большой скорости авто просто "пролетает" над препятствием и не затрагивает асфальта.

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Узкие пластиковые "полицейские", которые устанавливают на парковках супермаркетов, дают несколько иной эффект. На высокой скорости большую часть удара берут на себя шины. А если затормозить перед препятствием, то удар на себя возьмет подвеска. Но ничего страшного не произойдет.

Последняя серия экспериментов – высокие и широкие "лежачие полицейские", которые лежат перед школами и пешеходными зонами. При проезде на небольшой скорости машина немного подскакивает – работает вся подвеска. А на большой скорости колеса даже цепляют колесные арки. Машина получила больший удар, открылся даже "бардачок" в салоне. Колеса отрываются от земли, а "Мерседес" тяжело падает на асфальт. При этом двигатель и глушитель заметно колеблются. Поэтому этот вид "полицейских" наиболее опасен для авто. Однако проезд одного из них не может помешать машине.

Смотрите, что происходит с авто на «лежачих полицейских» (видео с субтитрами):

Напомним, что девушка выпрыгнула из машины на скорости более 100 км/ч.