Кабінет міністрів зареєстрував законопроект про внесення змін до статті 127 КУ про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (№ 2697).

Даний законопроект пропонує карати пішоходів, які порушують правила дорожнього руху накладенням штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 гривень.

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В даний час за подібні порушення пішоходів можуть покарати штрафом в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це становить 51 гривню.

Якщо ж пішоходи, які порушують ПДР, знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, то новий законопроект пропонує для них ввести штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень. Зараз за таке порушення накладається штраф у розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 120 гривень.

Якщо ж порушення ПДР стають причиною аварійної обстановки, то штраф становитиме 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин. Зараз за це накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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