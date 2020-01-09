Замість будівництва та облаштування парковок столичні водії отримають в 2020 році нові евакуатори, що "викрадають" автомобіль менш ніж за одну хвилину.

Столична влада вже давно оголосила “війну” автомобілістам. Вулиці і площі перекривають, створюючи пішоході зони. У багатьох місцях встановлюють стовпчики, навмисно зменшуючи кількість місць для паркування. Крім цього чиновники активно заробляють за допомогою евакуації автомобілів.

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Звісно, вкладати кошти в евакуатори і потім заробляти на цьому значно вигідніше, ніж облаштовувати місця для паркування. Очевидно, така діяльність дозволяє швидко розширювати автопарк спецтехніки. На київських дорогах вже помітити евакуатори нового типу.

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