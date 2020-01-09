Дорожники продовжили встановлення антипаркувальних стовпчиків на тротуарах у Печерському районі.

Із перших днів січня у столиці відновили роботу зі встановлення антипаркувальних стовпчиків. Як повідомили у КК "Київавтодор ", зокрема, дорожники працюють у Печерському районі.

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"Ми унеможливлюємо паркування на тротуарах і робимо пішохідні доріжки комфортнішими і безпечнішими. За кілька днів дорожники Печерського району встановили більше 120 стовпчиків. Це лише початок. Уже днями антипаркувальні елементи ставитимуть в Шевченківському районі – на бульварі Тараса Шевченка і вулиці Петлюри ", – розповів заступник генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор " Валентин Осипов.

Стовпчики встановлюють на вулиці Грушевського та бульварі Лесі Українки. Насамперед, антипаркувальні засоби з’являються біля зупинок громадського транспорту.

Нагадаємо, що минулого року на столичних дорогах встановили понад 3 850 антипаркувальних стовбців, що значно зменшило кількість місць для паркування.

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