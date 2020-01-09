Дорожники продолжили установление антипарковочных столбцов на тротуарах в Печерском районе.

С первых дней января в столице возобновили работу по установлению антипарковочных столбцов. Как сообщили в КК "Киевавтодор", в частности, дорожники работают в Печерском районе.

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"Мы делаем невозможными парковки на тротуарах и делаем пешеходные дорожки комфортными и безопасными. За несколько дней дорожники Печерского района установили более 120 столбцов. Это только начало. Уже на днях антипарковочные элементы будут ставить в Шевченковском районе – на бульваре Тараса Шевченко и улицы Петлюры", – рассказал заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Валентин Осипов.

Столбцы устанавливают на улице Грушевского и бульваре Леси Украинки. Прежде всего, антипарковочные средства появляются около остановок общественного транспорта.

Напомним, что в прошлом году на столичных дорогах установили более 3 850 антипарковочных столбцов, что значительно уменьшило количество мест для парковки.

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