Разговоры о возвращении техосмотра частных легковых авто слышно уже несколько лет подряд. Однако необходимость этой процедуры вызывает много вопросов и споров. Попробуем разобраться, действительно ли так нужен техосмотр украинским автомобилистам.

Сначала следует напомнить, что техосмотр для частных легковых автомобилей в Украине действовал с момента независимости и был отменен в 2011 году из-за огромной коррупционной составляющей. Фактически, мало кто его проходил: подавляющее большинство украинцев просто "покупали" талон ТО даже с доставкой на дом. Ни о какой проверке технического состояния речь не шла вообще.

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Сейчас у возвращения хорошо забытой схемы появилось очень много сторонников в органах государственной власти. Сторонники техосмотра обычно называют три основные причины, по которым "проверка на пригодность транспортных средств к эксплуатации" (именно так в документах именуют техосмотр) должна быть возвращена. Это требования ЕС, безопасность на дорогах и экология. Попробуем разобраться с каждым из них в отдельности, приводя аргументы "за" и "против".

Требование ЕС

За: В Соглашении об ассоциации с ЕС техосмотр не упоминается. Существует лишь Директива 2014/45 / ЕС, которая и регламентирует порядок проведения техосмотра. В ней содержится исчерпывающий перечень всех процедур, которые нужно выполнять при прохождении ТО.

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Возвращение ТО для частных автомобилей – одно из условий для вступления Украины в ЕС

Против: Дело в том, что Директива 2014/45/ЕС является обязательной для выполнения только государствами-членами Европейского Союза. Украина не являестя членом ЕС. Более того, в нынешнем положении говорить о полноценном членстве Украины в ЕС слишком рано.

Безопасность на дороге

За: Неисправность транспортного средства может привести к ДТП, поэтому обеспечение надлежащего технического состояния транспортного средства на самом деле нужно. Сейчас, согласно Правилам дорожного движения, всю ответственность за состояние ТС несет водитель.

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Количество аварий, причиной которых стало неудовлетворительное техническое состояние, на общем фоне незначительное

Против: Официальная статистика Национальной полиции свидетельствует о мизерном количестве ДТП, которые произошли из-за технических неисправностей. Например, за 10 месяцев 2019 года "По вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС" произошло 77 ДТП, а "С участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС" произошло 113 ДТП. При общем количестве 129 815 ДТП доля аварий связанных с техническими неисправностями – значительно меньше 1%.

Экология

За: В Дерективе 2014/45/ЕС содержатся, среди прочего, и экологические требования. Автомобиль должен соответствовать именно тому экологическому стандарту, по которому он был изготовлен. Соблюдение этих требований призвано уменьшить загрязнение окружающей среды.

Стоимость катализаторов и сажевых фильтров можно сравнить со стоимостью подержанного авто

Против: Так исторически сложилось, что на протяжении десятилетий системы фильтрации отработанных газов (катализаторы и сажевые фильтры) украинскими автовладельцами просто удалялись. Для честного прохождения ТО необходимо устанавливать новые катализаторы и сажевики. Такие детали стоят очень дорого. Например на Audi A6 2003 года выпуска с дизельным двигателем 2,5 л cажевый фильтр стоит 72 589 грн., катализатор – 20 235 грн. Вместе это более $3 500. На Renault Megane третьего поколения с дизельным мотором 1,5 л. сажевый фильтр стоит 66 798 грн., катализатор – 11 207 грн. Итого – более $ 3000.

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Напомним, что легковой автопарк Украины – это около 6 млн. авто. Средний возраст машин, по разным оценкам, от 16 до 22 лет. Пробег у них соответствующий. Подавляющее большинство автомобилей имеют подобные проблемы, ведь нормальный ресурс катализатора/сажовика – около 200 тыс. км пробега.

Относительно сохранения окружающей среды стоит отметить, что по данным Greenpeace доля всего автомобильного транспорта в загрязнении воздуха составляет 9%. Это в мировом масштабе. Конечно, в Украине подобные исследования не проводились, но любой житель Запорожья, Мариуполя или иного города с развитой промышленностью может подтвердить, что в переполненной автомобилями столице дышится значительно легче.

Как сейчас

Сейчас в Украине техосмотр существует лишь для коммерческого транспорта. Так, все маршрутки, у которых колеса отваливаются прямо на ходу, проходят техосмотр. Грузовики, выпускающие клубы густого дыма, также имеют отметку о прохождении техосмотра. Как они прошли ТО? Не трудно догадаться. Очевидно, что и частные легковые авто будут проходить ТО по такой же схеме.

В Украине даже такие маршрутки имеют отметку о прохождении техосмотра

Теория и практика

Как можно понять, воплощение техосмотра – хорошая инициатива только в теории. На практике же возвращение техосмотра в ближайшее время приведет лишь к восстановлению забытых за восемь лет коррупционных схем.

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Существенного влияния техосмотра на безопасность движения ожидать не стоит, ведь доля ДТП, которые произошли из-за техническое состояние – мизерная. Экологическое состояние, из-за огромных коррупционных рисков, вряд ли улучшится. Требования Евросоюза, возможно и стоит выполнять, но сейчас главные препятствия на пути вступления Украины в ЕС связаны вовсе не с автомобилями и техосмотром.