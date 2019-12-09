Розмови про повернення техогляду приватних легкових авто чути вже кілька років поспіль. Однак необхідність цієї процедури викликає багато питань та суперечок. Спробуємо розібратись, чи справді так потрібен техогляд українським автомобілістам.

Спершу слід нагадати, що техогляд для приватних легкових автомобілів в Україні діяв з моменту набуття незалежності і був скасований в 2011 році через величезну корупційну складову. Фактично, мало хто його проходив – переважна більшість українців просто "купували" талон ТО навіть з доставкою до дому. Ні про яку перевірку технічного стану мова не йшла взагалі.

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Зараз у повернення добре забутої схеми з’явилось дуже багато прихильників в органах державної влади. Прибічники техогляду зазвичай називають три основні причини, через які "перевірка на придатність транспортних засобів до експлуатації" (саме так в документах іменують техогляд) має бути повернута. Це вимоги ЄС, безпека на дорогах та екологія. Спробуємо розібратись з кожною з них окремо, наводячи аргументи "за" і "проти".

Вимога ЄС

За: В Угоді про асоціацію з ЄС техогляд не згадується. Існує лише Детектива 2014/45/ЄС яка і регламентуєте порядок проведення техогляду. В ній міститься вичерпний перелік усіх процедур, які треба виконувати при проходженні ТО.

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Повернення ТО для приватних автомобілів – одна з умов для вступу України в ЄС

Проти: Справа в тім, що Детектива 2014/45/ЄС є обов’язковою для виконання лише державами-членами Європейського Союзу. Україна поки що не член Європейського Союзу. Більше того, в нинішньому становищі говорити про повноцінне членство України в ЄС надто рано.

Безпека на дорозі

За: Несправність транспортного засобу може призвести до ДТП, тому забезпечення належного технічного стану транспортного засобу насправді потрібне. Зараз, згідно Правил дорожнього руху, усю відповідальність за стан ТЗ несе водій.

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Кількість аварій, причиною яких став незадовільний технічній стан, на загальному фоні незначна

Проти: Офіційна статистика Національної поліції свідчить про мізерну кількість ДТП, що стались через технічні несправності. Для прикладу, за 10 місяців 2019 року "З вини водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ" сталось 77 ДТП, а "За участю водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ" сталось 113 ДТП. При загальній кількості 129 815 ДТП доля аварій що пов’язані з технічними несправностями – значно менше 1%.

Екологія

За: В Детективі 2014/45/ЄС містяться, серед іншого, і екологічні вимоги. Автомобіль повинен відповідати саме тому екологічному стандарту, за яким він був виготовлений. Дотримання цих вимог покликане зменшити забруднення довколишнього середовища.

Вартість каталізаторів та сажових фільтрів можна порівняти з вартістю вживаного авто

Проти: Так історично склалось, що протягом десятиліть системи фільтрування відпрацьованих газів (каталізатори та сажові фільтри) українськими автовласниками просто видалялись. Для чесного проходження ТО необхідно встановлювати нові каталізатори та сажовики. Такі деталі коштують дуже дорого. Наприклад на Audi A6 2003 року випуску з дизельним двигуном 2,5 л. cажовий фільтр коштує 72 589 грн., каталізатор – 20 235 грн. Разом це більше ніж $3 500. На Renault Megane третього покоління з дизельним мотором 1,5 л. сажовий фільтр – 66 798 грн. каталізатор – 11 207 грн. Разом – більше $3 000.

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Нагадаємо, що легковий автопарк України – це близько 6 млн. авто. Середній вік машин, за різними оцінками, від 16 до 22 років. Пробіг у них відповідний. Переважна більшість автомобілів мають подібні проблеми, адже нормальний ресурс каталізатора/сажовика – близько 200 тис км пробігу.

Щодо збереження довколишнього середовища варто заначити, що за даними Greenpeace частка усього автомобільного транспорту у забруднені повітря складає 9%. Це в світовому масштабі. Звісно, в Україні подібні дослідження не проводились, але будь-який мешканець Запоріжжя, Маріуполя чи іншого міста з розвиненою промисловістю може підтвердити, що в переповненій автомобілями столиці дихається значно легше.

Як зараз

Зараз в Україні техогляд існує лише для комерційного транспорту. Так, усі маршрутки, у яких колеса відвалюються прямо на ходу, проходять техогляд. Вантажівки, що випускають клуби густого диму, також мають відмітку про проходження техогляду. Як вони пройшли ТО? Не важко здогадатись. Очевидно, що й приватні легкові авто будуть проходити ТО за такою ж схемою.

В Україні навіть такі маршрутки мають відмітку про проходження техогляду

Теорія і практика

Як можна зрозуміти, втілення техогляду – гарна ініціатива лише в теорії. На практиці ж повернення техогляду найближчим часом призведе лише до відновлення забутих за вісім років корупційних схем.

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Суттєвого впливу техогляду на безпеку руху очікувати не варто, адже частка ДТП, що стались через технічний стан – мізерна. Екологічний стан, через величезні корупційні ризики, навряд чи покращиться. Вимоги Євросоюзу, можливо і варто виконувати, але зараз головні перешкоди на шляху вступу України до ЄС пов’язані зовсім не з автомобілями та техоглядом.