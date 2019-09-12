Виявляється, автомобілі не так вже й сильно забруднюють планету. Борці за екологію самі це визнають! Якщо вірити останній доповіді Greenpeace, частка автомобільного транспорту склала лише 9%.

Greenpeace опублікувала доповідь, в якому описала вплив найбільших автовиробників на процес глобального потепління. Дані за 2018 рік показали, що лише один Volkswagen викидає в атмосферу парникових газів більше, ніж вся промисловість Австралії, але частка автомобілів в загальному забрудненні планети складає всього дев'ять відсотків.

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У доповіді Greenpeace розглядається вплив 12 найбільших автовиробників на екологію і обсяги шкідливих викидів в 2017-2018 роках, а також вказується на небажання галузі “трансформуватися під впливом серйозної екологічної катастрофи”. Перехід на гібриди екологи називають півзаходом, вже нездатним адекватно вирішувати виниклі проблеми. “Зелені” пропонують повністю відмовитися від автомобілів на викопному паливі вже до 2028 року. На їх думку, це повинно вирішити в тому числі проблеми з пробками.

Великі автоконцерни, за словами Greenpeace, виступають з різкою критикою жорстких екологічних норм і продовжують просувати ідею “особистого володіння автомобілем”. Така бізнес-модель повинна бути радикально переглянута: брендам необхідно зосередитися на випуску легких, компактних і енергоефективних транспортних засобів, які будуть спроектовані таким чином, щоб мінімізувати можливість їх індивідуального використання.

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При цьому в доповіді зазначено, що автомобільна галузь викидає в атмосферу лише дев'ять відсотків парникових газів від усього світового обсягу.

Лідером антирейтингу є Volkswagen (582 мільйона тонн еквівалента CO₂), за ним ідуть Renault-Nissan (577 мільйонів), Toyota (562 мільйони), General Motors (530 мільйонів), Hyundai-Kia (401 млн). Замикають список BMW, Daimler і Suzuki з показниками 132, 161 і 164 мільйони тонн еквівалента CO₂ відповідно.

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