Оказывается автомобили не так уж и сильно загрязняют планету. Борцы за экологию сами это признают! Если верить последнему докладу Greenpeace, доля автомобильного транспорта составила лишь 9%.

Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные по 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии, но доля автомобилей в общем загрязнении планеты составляет всего девять процентов.

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В докладе Greenpeace рассматривается влияние 12 крупнейших автопроизводителей на экологию и объемы вредных выбросов в 2017-2018 годах, а также указывается на нежелание отрасли “трансформироваться под влиянием серьезной экологической катастрофы”. Переход на гибриды экологи называют полумерой, уже неспособной адекватно решать возникшие проблемы. “Зеленые” предлагают полностью отказаться от автомобилей на ископаемом топливе уже к 2028 году. По их мнению, это должно решить в том числе проблемы с пробками.

Крупные автоконцерны, по словам Greenpeace, выступают с резкой критикой жестких экологических норм и продолжают продвигать идею “личного владения автомобилем”. Такая бизнес-модель должна быть радикально пересмотрена: брендам необходимо сосредоточиться на выпуске легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, которые будут спроектированы таким образом, чтобы минимизировать возможность их индивидуального использования.

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При этом в докладе указано, что автомобильная отрасль выбрасывает в атмосферу лишь девять процентов парниковых газов от всего мирового объема.

Лидером антирейтинга является Volkswagen (582 миллиона тонн эквивалента CO₂), за ним следуют Renault-Nissan (577 миллионов), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 млн). Замыкают список BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента Co.

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