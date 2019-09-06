Виявляється, наднадійні Toyota Land Cruiser 70 з лівим кермом досі випускаються! Щоправда, поставляють їх лише на деякі ринки Африки. Там ціна легендарного авто усього 37 000 доларів.

Надійні автомобілі, що здатні проїхати більше мільйона кілометрів по бездоріжжю, в сучасному суспільстві виявились непотрібні. Ті, хто має справу з новими авто, чудово знають про їх короткий вік – через 5-7 років інтенсивної експлуатації вони починають “сипатись”, вимагаючи дорого ремонту, та сильно втрачають у ціні.

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Toyota Land Cruiser 70, який випускається ще з 1984 року, багато хто вважає еталоном надійності, довговічності та майже безмежних всюдихідних можливостей. По суті, так воно і є.

У цивілізованих країнах такі машини недоступні через технічні перепони на кшталт екологічних норм Євро 6. За іронією долі виробляють Land Cruiser 70 в Португалії, в місті Овар. Звісно в ЄС 70-ку не продають. Проте експорт цих авто в деякі країни Африки продовжується. Більше того, в Африці можна купити новенький Toyota Land Cruiser 70 всього за 37 000 доларів! Нам би такі пропозиції!

Теоретично новенький Toyota Land Cruiser 70 можна привезти і в Україну. Звичайно, не офіційно. За попередніми підрахунками його ціна, після сплати усіх податків, буде близько 60-65 тисяч доларів. Але перед цім його треба зареєструвати в іншій країні і імпортувати як вживаний. Або піти на порушення закону і дати хабара під час сертифікації. Справа у тому, що нові авто, які завозяться в Україну мають відповідати стандартам Євро5 (з 2020 року – Євро6), а вживані – Євро2 і вище.

А поки Українці мріють про доступні та надійні авто, судно-автомобілевоз везе партії новеньких раритетів з Португалії у західну Африку, де їх продаж дозволений законом.

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