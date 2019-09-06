Оказывается, сверхнадежные Toyota Land Cruiser 70 до сих пор выпускаются! Правда экспортируют их лишь на некоторые рынки Африки. Там цена легендарного авто всего 37 000 долларов.

Надежные автомобили, способные проехать более миллиона километров по бездорожью, в современном обществе потребления оказались не нужны. Те, кто имеет дело с новыми авто, прекрасно знают об их коротком веке – через 5-7 лет интенсивной эксплуатации они начинают ломаться, требуя дорого ремонта и сильно теряют в цене.

Читайте также: Что покажет Opel во Франкфурте на следующей неделе

Toyota Land Cruiser 70, который выпускается без изменений с 1984 года, многие считают эталоном надежности, долговечности и почти безграничных вездеходных возможностей. По сути, так оно и есть.

В цивилизованных странах такие машины недоступны из-за технических преград вроде экологических норм Евро6. Однако экспорт этих авто в некоторые страны Африки еще продолжается. Более того, в Африке можно купить новенький Toyota Land Cruiser 70 всего за 37000 долларов! Нам бы такие предложения!

Теоретически новенький Toyota Land Cruiser 70 можно привезти и в Украину. Конечно, не официально. По предварительным подсчетам его цена, после уплаты всех налогов, будет около 60-65 тысяч долларов. Но перед этим его надо зарегистрировать в другой стране и импортировать как подержанный. Или пойти на нарушение закона и дать взятку при сертификации. Дело в том, что новые авто, ввозимые в Украину, должны соответствовать стандартам Евро5, а подержанные Евро2 и выше.

А пока украинцы мечтают о доступных и надежных авто, судно-автомобилевоз везет партии новеньких раритетов в Африку, где их продажа разрешена законом.

Также интересно: Калькулятор растаможки авто в Украине