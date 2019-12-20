Киевский Центр организации дорожного движения считает нарушителями 70% водителей которые ездят по Столичному шоссе, потому что они едут быстрее 50 км/ч.

По информации Центра организации дорожного движения в ближайшее время планируется введение фото- видеофиксации нарушений скоростного режима. "Письма счастья" по почте будут посылать юридическим владельцам автомобилей, а не водителям, которые совершили правонарушение. Сейчас система работает в тестовом режиме.

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"По данным электронной системы TruSign, 17-18 декабря автомобили в среднем двигались по Столичному шоссе со скоростью 77,6 – 76,9 км/ч соответственно. При этом разрешенную скорость превысили около 70% из них", – сообщают в Центре организации дорожного движения.

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"17 декабря в 23:30 одно транспортное средство разогналось до 200 км/ч. 18 декабря максимальная скорость на Столичке составляла 197 км/ч, ее зафиксировали в 21:26.", – отмечают в коммунальном предприятии.

Напомним, что Столичное шоссе это дорога, которая имеет 8 полос движения и разделительный отбойник. При этом скорость на ней ограничена 50 км/ч.

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