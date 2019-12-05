Штрафы приходят домой по почте. Юристы говорят, что они незаконны и могут быть отменены.

Участились случаи, когда водителям на месте остановки полицейские не сообщают о наложении штрафа. Однако через некоторое время по почте по адресу регистрации водителей поступают постановления о применении штрафа.

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В связи с этим отмечаем, что постановление о наложении штрафа полицейский должен вынести и вручить водителю на месте остановки. Основанием для невручения постановления на месте остановки есть лишь факт отказа водителя в получении такого постановления.

При этом, доказать факт объявления постановления и попытка ее вручить на месте остановки должен инспектор, а не водитель.

Поэтому, если на месте остановки водителю не сообщали о вынесении постановления и не пытались его вручить, а в почтовом ящике постановление есть, то такой штраф является незаконным и подлежит отмене.

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