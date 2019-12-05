Штрафи приходять додому поштою. Юристи кажуть, що вони незаконні і можуть бути скасовані.

Почастішали випадки, коли водіям на місці зупинки поліцейські не повідомляють про накладення штрафу. Проте через деякий час поштою за адресою реєстрації водіїв надходять постанови про застосування штрафу.

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У зв’язку з цим зазначаємо, що постанову про накладення штрафу поліцейський повинен винести та вручити водієві на місці зупинки. Підставою для невручення постанови на місці зупинки є лише факт відмови водія в отриманні такої постанови.

При цьому, довести факт оголошення постанови та намагання її вручити на місці зупинки повинен інспектор, а не водій.

Тому, якщо на місці зупинки воді не повідомляли про винесення постанови і не намагались її вручити, а в поштовій скриньці постанова є, то такий штраф є незаконний та підлягає скасуванню.

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