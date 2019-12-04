Є шанси що рух транспорту по Шулявському мосту буде відкрито до кінця цього року.

"Як і обіцяли, сьогодні перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту в проєктне положення" пише на своїй сторінці у FB Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

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"Буквально за 40 хвилин конструкцію вагою понад 540 тонн голланські фахівці перемістили у проєктне положення. Наступний етап: улаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху", повідомляє Микола Поворозник.

"Продовжуємо спорудження підходів шляхопроводу із вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з’їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та зовнішнє освітлення" пише Микола Поворозник.

"Окремо додам: маємо позитивний висновок Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо викупу цеху №5 Акціонерного товариства "Перший київський машинобудівний завод"", зазначив Микола Поворозник.

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