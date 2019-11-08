Радник Кличка заявив, що питання про знесення корпусу "Більшовика" для добудови Шулявського шляхопроводу вирішене

У найближчі два місяці в Києві планують почати демонтаж корпусу заводу "Більшовик" для будівництва на його місці розв'язки Шулявського шляхопроводу. Тестовий проїзд по шляхопроводу обіцяють запустити до Нового року-2020.

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Про це стало відомо з інтерв'ю радника київського мера Максима Бахматова виданню "Сегодня". На питання журналіста, зважився чи питання знесення корпусу заводу "Більшовик", щоб побудувати на Шулявці транспортну розв'язку, Максим Бахматов відповів ствердно.

"Є вже гроші на демонтаж корпусу заводу. У найближчі два місяці ви побачите, як його будуть розбирати, а до Нового року, за нашими планами, я сподіваюся, ми вже покажемо, що по Шулявському шляхопроводу можна проїхати. Думаю, це буде спочатку в тестовому режимі ", - повідомив радник мера. Далі він зазначив, що розв'язки і з'їзди з мосту будуть дороблені пізніше.

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Нагадаємо, що в розпорядження глави КМДА №1775 від 7 жовтня 2019 року, значилося, що по Станом на 13 серпня 2019 року вартість будівництва Шулявського шляхопроводу вже оцінювалася в розмірі 1,05 млрд гривень. Як тоді пояснив столичний градоначальник Віталій Кличко, вартість будівництва самого шляхопроводу практично не змінилася, в той час як додалися кошти на здійснення суміжних робіт.

Раніше KV повідомляла, що в липні 2019 року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Фонд держмайна гальмує процес знесення п'ятого цеху заводу "Більшовик", на місці якого повинні побудувати один із з'їздів з нового Шулявського шляхопроводу. Тоді він заявляв, що зв'язку з цим будівництво шляхопроводу може затягнутися, а кошторис будівництва може збільшитися.

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