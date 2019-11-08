Советник Кличко заявил, что вопрос о сносе корпуса "Большевика" для достройки Шулявского путепровода решен

В ближайшие два месяца в Киеве планируют начать демонтаж корпуса завода "Большевик" для строительства на его месте развязки Шулявского путепровода. Тестовый проезд по путепроводу обещают запустить до Нового года-2020.

Читайте также: Как продвигается реконструкция Шулявского путепровода: видео

Об этом стало известно из интервью советника киевского мэра Максима Бахматова изданию "Сегодня". На вопрос журналиста, решился ли вопрос сноса корпуса завода "Большевик", чтобы построить транспортную развязку на Шулявке, Максим Бахматов ответил утвердительно.

"Есть уже деньги на демонтаж корпуса завода. В ближайшие два месяца вы увидите, как его будут разбирать, а к Новому году, по нашим планам, я надеюсь, мы уже покажем, что по Шулявскому путепроводу можно проехать. Думаю, это будет сначала в тестовом режиме ", – сообщил советник мэра. Далее он отметил, что развязки и съезды с моста будут доработаны позже.

Читайте также: Ремонт Шулявского путепровода пообещали завершить до конца года

Напомним, что в распоряжениb главы КГГА №1775 от 7 октября 2019 года, значилось, что по cостоянию на 13 августа 2019 года стоимость строительства Шулявского путепровода уже оценивалась в размере 1,05 млрд гривен. Как тогда пояснил столичный градоначальник Виталий Кличко, стоимость строительства самого путепровода практически не изменилась, в то время как добавились средства на осуществление смежных работ.

Ранее KV сообщала, что в июле 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Фонд госимущества тормозит процесс сноса пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должны построить один из съездов с нового Шулявского путепровода. Тогда он заявлял, что в связи с этим строительство путепровода может затянуться, а смета строительства может увеличиться.

Также интересно: Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до 1 миллиарда гривен