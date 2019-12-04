Есть шансы, что движение транспорта по Шулявскому мосту будет открыто до конца этого года.

"Как и обещали, сегодня переместили готовые прогоны 0-1 и 1-2 Шулявского моста в проектное положение", – пишет на своей странице в ФБ Николай Поворозник, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

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"Буквально за 40 минут конструкцию весом более 540 тонн голландские специалисты переместили в проектное положение. Следующий этап: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения", – сообщает Николай Поворозник.

"Продолжаем сооружение подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – пишет Николай Поворозник.

"Отдельно добавлю: есть положительное заключение Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития по выкупу цеха №5 Ао "Первый киевский машиностроительный завод", – отметил Николай Поворозник.

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