Київський Центр організації дорожнього руху вважає порушниками 70% водіїв які їздять Столичним шосе, бо вони ідуть швидше ніж 50 км/год.

За інформацією Центра організації дорожнього руху найближчим часом планується введення фото- відеофіксації порушень швидкісного режиму. "Листи щастя" поштою надсилатимуть юридичним власникам автомобілів, а не водіям, які скоїли правопорушення. Зараз система працює в тестовому режимі.

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"За даними електронної системи TruSign, 17-18 грудня автівки в середньому рухалися Столичним шосе зі швидкістю 77,6 – 76,9 км/год відповідно. При цьому дозволену швидкість перевищили близько 70% з них", повідомляють у Центрі організації дорожнього руху.

"17 грудня о 23:30 один транспортний засіб розігнався до 200 км/год. 18 грудня максимальна швидкість на Столичці становила 197 км/год, її зафіксували о 21:26.", зазначають в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, що Столичне шосе це дорога яка має 8 полос руху та розділювальний відбійник. При цьому швидкість на ній обмежена 50 км/год.

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