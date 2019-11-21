До кінця поточного року в Києві мають запрацювати перші камери автоматичної фотофіксації порушень ПДР. Вони вже будуть генерувати справжні протоколи і штрафи. Хто їх буде отримувати і чи вдасться уникнути відповідальності?

Штрафи отримуватимуть власники авто, а не водії, які скоїли правопорушення. Саме така норма міститься у законі №2262-VIII.

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Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі, якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, – належний користувач транспортного засобу.

Отже, якщо власник продав свій автомобіль без зняття з обліку (по довіреності або "по техпаспорту"), йому слід негайно винести такі дані до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, для цього він як власник і майбутній належний користувач повинні спільно подати відповідні документи до сервісного центу МВС.

Кабмін вже затвердив порядок внесення таких відомостей постановою № 1197 від 14 листопада 2018 р.

Важливим пунктом цього документу є норма, що дозволяє закріплювати за одним транспортним засобом лише одного належного користувача. Тут виникають деякі запитання, адже, наприклад, автобуси, що виконують міжнародні рейси, за правилами перевезень повинні мати двох водіїв на один рейс. Водії маршруток майже завжди працюють позмінно, а легковим автомобілем може користуватись декілька водіїв по черзі.

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Але є у постанові № 1197 і величезна прогалина, що дозволяє побудувати схему з уникненню сплати штрафів зафіксованих в автоматичному режимі. Справа в тім, що за одним відповідальним користувачем може бути зареєстрована нескінченна кількість транспортних засобів. Жодних обмежень з цього приводу ані в Постанові, ані в Законі не міститься. Отже на одну особу, яка має водійське посвідчення і не має зареєстрованого майна та офіційного постійного доходу, можна "повісити" будь-яку кількість транспортних засобів. Усі штрафи проходитимуть йому, а стягнути їх за допомого виконавчої служби буде майже неможливо, якщо майна за цією особою не зареєстровано.