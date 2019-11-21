До конца текущего года в Киеве должны заработать первые камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Они уже будут генерировать настоящие протоколы и штрафы. Кто их будет получать и удастся ли избежать ответственности?

Штрафы будут получать владельцы авто, а не водители, которые совершили правонарушение. Именно такая норма содержится в законе №2262-VIII.

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Административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет ответственное лицо – физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае, если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, – надлежащий пользователь транспортного средства.

Итак, если владелец продал свой автомобиль без снятия с учета (по доверенности или “по техпаспорту"), ему следует немедленно внести такие данные в Единый государственный реестр транспортных средств, для этого он, как собственник, и будущий надлежащий пользователь должны совместно подать соответствующие документы в сервисный центр МВД.

Кабмин уже утвердил порядок внесения таких сведений постановлением № 1197 за 14 ноября 2018 г.

Важным пунктом этого документа является норма, позволяющая закреплять за одним транспортным средством только одного надлежащего пользователя. Здесь возникают некоторые вопросы, ведь, например, автобусы, которые выполняют международные рейсы, по правилам перевозок должны иметь двоих водителей на один рейс. Водители маршруток почти всегда работают посменно, а легковым автомобилем могут пользоваться несколько водителей по очереди.

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Но есть в постановлении № 1197 и огромный пробел, который позволяет построить схему по избежанию уплаты штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме. Дело в том, что за одним ответственным пользователем может быть зарегистрировано бесконечное количество транспортных средств. Никаких ограничений по этому поводу ни в Постановлении, ни в Законе не содержится. То есть на одну личность, которая имеет водительское удостоверение и не имеет зарегистрированного имущества и официального постоянного дохода, можно "повесить" любое количество транспортных средств. Все штрафы будут проходить ему, а взыскать их с помощью исполнительной службы будет почти невозможно, если имущество за указанным лицом не зарегистрировано.