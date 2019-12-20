Юристы считают, что Укртрансбезпека не имеет права штрафовать за превышение весовых норм по сыпучим и жидким грузам.

На сегодня подразделения Укртрансбезпеки за превышение весовых норм грузов выносят штрафы от 8500 грн. до 34000 грн. Кроме этого, выписывают перевозчикам расчет платы за проезд в размере несколько сотен или несколько тысяч евро. Однако, в некоторых случаях эти штрафы являются противоправными.

Читайте также: Евробляхеры сжигают свои автомобили: видео

Так, подпунктом 2 пункта 2 Порядка осуществления габаритно-весового контроля №879 предусмотрено, что взвешивание – процесс определения с помощью взвешивающего оборудования габаритно-весовых параметров фактической массы и нагрузки на ось (оси) транспортного средства, проводимых согласно методике, утвержденной специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти. Однако такая Методика Минэкономразвития на сегодня не утверждена.

Единственной методикой выполнения измерений поосевых нагрузок на массы грузовых транспортных средств в движении в Украине является лишь Методика выполнения измерений поосевых нагрузок и массы грузовых транспортных средств в движении, аттестованная в соответствии с ГОСТ 8.010-99 Национальным научным центром “Институт Метрологии”, свидетельство об аттестации № 02-84-08.

Однако указанная методика не распространяется на транспортные средства с жидким грузом или грузом, который меняет распределение нагрузок на оси транспортного средства в движении (в частности сыпучим). Указанное свидетельствует об отсутствии требований относительно нормативов нагрузки транспортных средств с соответствующим видом груза и о невозможности установления факта нарушения весовых параметров.

Результаты измерения, осуществленные при отсутствии утвержденной Методики, нельзя считать достоверными, ввиду невозможности установления точного показателя нагрузки на каждую из осей транспортного средства с соответствующим грузом.

Учитывая отсутствие такой Методики, на сегодня отсутствуют и правовые основания определения превышения нормативных весовых параметров транспортного средства и соответственно составления расчета платы за проезд за превышение весовых параметров и вынесение решения о применении административно-хозяйственных штрафов в размере 8500-34000 грн.

А потому штрафы Укртрансбезпеки и полиции по ст. 60 Закона “Об автомобильном транспорте” и ст. 132-1 КУоАП, которые вынесены на основании измерении поосевых нагрузок по сыпучим и жидким грузам при отсутствии утвержденной Методики могут быть обжалованы.

Также интересно: Видео: грузовик 21 год простояла под открытым небом, но завелся и поехал