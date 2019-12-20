Владельцы авто на европейской регистрации призывают президента и премьера выполнять свои обещания и наконец решить вопрос с доступным растаможиванием. От отчаяния некоторые из них уже начали сжигать свои автомобили.

Вопрос с доступным растаможиванием до сих пор не решен, хотя это было одно из предвыборных обещаний нынешней власти. Поэтому уже третий день подряд под Верховной Радой продолжаются акции протеста автовладельцев с иностранной регистрацией.

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Напомним, что вчера Верховная Рада на несколько дней отсрочила вступление в силу драконовских (170 тысяч грн) штрафов за использование авто на иностранной регистрации. Также принятым вчера законом освобождаются от таких штрафов те, на кого такой штраф уже был выписан.

Впрочем, 1 января 2020 года за использование авто на иностранной регистрации будут штрафовать на 170 тысяч грн. Поэтому владельцы таких машин, что уже не верят в предвыборные обещания, сжигают свои авто. Также в комментариях в соцсетях раздаются советы сдавать авто на разборку и "подавать в угон".