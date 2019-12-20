Власники авто на європейський реєстрації закликають президента та прем'єра виконувати свої обіцянки і нарешті вирішити питання з доступним розмитненням. Від відчаю деякі з них вже почали спалювати свої автомобілі.

Питання з доступним розмитненням досі не вирішене, хоча це була одна з передвиборчих обіцянок нинішньої влади. Через це вже третій день поспіль під Верховною Радою тривають акції протестів власників авто з іноземною реєстрацією.

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Нагадаємо, що вчора Верховна Рада на кілька днів відтермінувала вступ у силу драконівських (170 000 грн.) штрафів за використання авто на іноземній реєстрації. Також прийнятим учора законом звільняються від таких штрафів ті, на кого такий штраф вже був виписаний.

Втім, з 1 січня 2020 року за використання авто на іноземній реєстрації будуть штрафувати на 170 000 грн. Через це власники таких машин, що вже не вірять у передвиборчі обіцянки, спалюють свої авто. Також у коментарях в соцмережах лунають поради здавати авто на розбирання та “подавати в угон”.