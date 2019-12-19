Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект №2288 що відтерміновує штрафи у 170 000 гривень за використання авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року включно.

Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481”, таке рішення підтримали 285 депутатів.

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Згідно із прийнятим законом, з 22 серпня до 21 грудня 2019 року не стягуються штрафи до 170 тис. грн за порушення правил розмитнення, керування або ввезення авто на іноземній реестрації.

Якщо транспорт (або інші товари) тимчасово ввезли на територію України і не встигли вивезти в термін - підвищені штрафи також почнуть діяти з початку 2020 року.

Це вже третій випадок перенесення термінів вступу репресивних заходів по відношенню до власників авто з іноземною ресторацією.

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