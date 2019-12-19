Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2288 что откладывает штрафы в 170 000 гривен за использование авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года включительно.

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481”, такое решение поддержали 285 депутатов.

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Согласно принятому закону, с 22 августа до 21 декабря 2019 года не взимаются штрафы до 170 тыс. грн за нарушение правил растаможки, управления или ввоз авто на иностранной регистрации.

Если транспорт (или другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок – также повышенные штрафы начнут действовать с начала 2020 года.

Это уже третий случай переноса сроков вступления репрессивных мер по отношению к владельцам авто с иностранной ресторацией.

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