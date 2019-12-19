Бескапотный седловой тягач 9670 COE американской марки International за два десятилетия простоя оброс зеленой "бородой" растительности, но все еще имеет порох в пороховницах.

Заброшенный тягач International 9670 COE со спальным отсеком и большим пластиковым обтекателем на крыше больше 20 лет простоял под открытым небом во Флориде. Ютубер Брюс Уилсон решил его купить и восстановить, и показал, что ему досталось.

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Брюс Уилсон профессионально занимается реставрацией старой техники, преимущественно грузовой и преимущественно дизельной. International – его новый проект, а свой видеорассказ о нем блогер решил начать с момента первой встречи, после покупки.

Дожди и палящее солнце превратили кабину и кузов машины в пятнистое недоразумение, стекло – в глухую стенку, а кустарники буквально проросли сквозь него. Но новый аккумулятор, немного мастерства, немного везения и Брюсу удалось завести старый дизельный мотор и оживить грузовик.

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