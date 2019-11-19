Настоящий мегалит среди грузовиков!

На создание грузовика, названного THOR 24, Майк Харра из Калифорнии потратил семь долгих лет. Во сколько обошелся проект – лучше не спрашивайте!

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Невероятный автомобиль в прошлой жизни был грузовиком Peterbilt 359 образца 1979 года. Майк Харра превратил его в бога-громовержца Тора – меткое название для такой машины.

THOR 24 оснащен двумя спаренными дизельными моторами 12V-71 от Detroit Diesel, дополненными восьмеркой мощных компрессоров BDS 8-71. Общее количество нагнетателей достигает 12, а объем двигателя – 27,9 литра. Длина приводного вала, раскручивающего компрессоры – более двух с половиной метров. А в придачу еще и восемь баллонов с закисью азота!

С обеих сторон мотора торчат по 12 блестящих патрубков выхлопной системы, вместе их 24. Столько же цилиндров (или лучше сказать "котлов") в твин-моторе. Мощность агрегата составляет 3471 лошадиную силу на 2500 оборотах в минуту. Тяга передается на задний мост через четырехдиапазонный автомат Allison HT740.

Фото: THOR 24 / thor2471.com

Колесная база автомобиля была удлинена, а общая длина машины теперь составляет 13,4 метра. Масса – 13,5 тонн. Алюминиевые колеса Alcoa обуты в покрышки размерностью 315/30 R22,5 спереди и 11 R24,5 сзади.

В салоне установлены два с половиной десятка приборов: спидометр, тахометр, несколько шкал давления, работы компрессоров. Над водителем – четыре дисплея, на которые выводится изображение дороги перед машиной, а в "спальнике" – 40-дюймовый телевизор и мощная аудиосистема.

Майк Харра говорит, что THOR 24 можно разогнать до 160 км/ч, но остановить его после этого – настоящая проблема. В помощь обычным тормозам на грузовике установлены четыре тормозных парашюта.

И последняя цифра, чтобы добить тех, кто еще в сознании, после всей информации, приведенной выше: стоимость проекта составила 7 миллионов долларов.

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