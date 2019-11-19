Справжній мегаліт серед вантажівок!

На створення тягача, названого THOR 24, Майк Харра з Каліфорнії витратив сім довгих років. У скільки обійшовся проект – краще не питайте!

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Неймовірний автомобіль у минулому житті був вантажівкою Peterbilt 359 зразка 1979 року. Майк Харра перетворив його на бога-громовержця Тора – влучна назва для такої машини.

THOR 24 оснащений двома спареними дизельними моторами 12V-71 від Detroit Diesel, доповненими вісімкою потужних компресорів BDS 8-71. Загальна кількість нагнітачів сягає 12, а об’єм мотора – 27,9 літра. Довжина приводного вала, що розкручує компресори – більше двох з половиною метрів. А на додачу є ще й вісім балонів з закисом азоту!

Обабіч мотору стирчать по 12 блискучих патрубків вихлопної системи, разом їх 24. Стільки ж циліндрів (чи краще сказати “котлів”) у твін-моторі. Потужність агрегата становить 3471 кінську силу на 2500 обертах на хвилину. Тяга передається на задній міст через чотирьохдіапазонний автомат Allison HT740.

Фото: THOR 24 / thor2471.com

Колісна база автомобіля була подовжена, а загальна довжина машини тепер становить 13,4 метри. Маса – 13,5 тонн. Алюмінієві колеса Alcoa взуті в покришки розмірністю 315/30 R22,5 спереду і 11 R24,5 ззаду.

У салоні встановлено два з половиною десятки приладів: спідометр, тахометр, кілька шкал тиску, роботи компресорів. Над водієм – чотири дисплея, на які виводиться зображення дороги перед машиною, а у “спальнику” – 40-дюймовий телевізор і потужна аудіосистема.



Майк Харрі каже, що THOR 24 можна розігнати до 160 км/год, але зупинити його після цього – справжня проблема. В допомогу звичайним гальмам на вантажівці встановлено чотири гальмівних парашути.

І остання цифра, щоб добити тих, хто ще при свідомості, після усієї інформації, наведеної вище: вартість проекту склала 7 мільйонів доларів.

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