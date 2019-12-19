Особенно эффектно логово смотрится с набором экзотических машин.

Агентство недвижимости Kay&Burton из австралийского Мельбурна, выставило на продажу двухэтажный дом с подземным гаражом в стиле убежища Бэтмена.

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Дом расположен в богатом пригороде Мельбурна – Турак, поэтому стоимость жилья здесь достаточно высокая. Двухэтажный дом с тремя спальнями, тремя ванными и собственной территорией площадью 743 квадратных метра оценен в 12 млн австралийских долларов – 193,5 млн гривен. Самая интересная деталь имения – подземный паркинг для шести-восьми машин. Заезд в него открывают подъемные ворота в уровень с землей.

Фото: особняк в стиле Бэтмена и его подземный гараж / Kay&Burton

Для обеспечения оптимального микроклимата гараж оборудован раздельными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также промышленным осушителем воздуха, фильтрами тонкой очистки, бактерицидным облучателем и системой фильтрации с компьютерным управлением.

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