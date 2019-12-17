Концепція однаково добре підходить і для лігва суперзлодія, і для еко-активіста.

Все буде супер кібер!

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Tesla Cybertruck вже має армію фанатів, хоча й “хейтерів” у нього вистачає. Електричний пікап обіцяє стати трендсеттером, законодавцем моди, як і інші продукти компанії Ілона Маска. А поки що він надихає художників по всьому світу на створення цікавих речей у стилі “Кібертрак”.

Так, компанія Honda повідомила, що покаже на Токійському автосалоні старий хетчбек Civic під назвою Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020, у стилістиці котрого вгадуються риси Cybertruck. На Behance та подібних порталах можна знайти безліч рендерів з тюнінгом, шейпінгом та рестайлінгом електропікапа. Архітекторів студії Lars Buro з Нью-Йорку пікап Cybertruck надихнув на створення будинку в стилі хай-тек. Чи кібер-тек.

Проект отримав назву Cybunker, котра обігрує назву електрокара та слово “бункер”. Помешкання, площею у 170 квадратних метрів і справді має вигляд захищеного сховища. А також нагадує за формами кузов Tesla Cybertruck, особливо завдяки сонячним панелям на даху.

Фото: архітектурний проект Cybunker / Lars Buro New York

55 квадратних метрів приміщення відведено під гараж формату “оупен спейс” для пари електрокарів. Решта “Кібункера” – житлова. Концепт будинку від Lars Buro – не просто гарний образ, архітектурне бюро зараз працює над інженерними розрахунками і планує розпочати продажі Cybunker, як типового проекту, на початку наступного року. Вартість поки не повідомляється.

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