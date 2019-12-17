Access – підрозділ фірмових аксесуарів Honda, анонсував несподівані прем'єри на стенді Tokyo Auto Salon 2020.

До 20-ї річниці моделі спорткупе S2000 підрозділ Honda Access підготував особливий автомобіль під назвою S2000 20th Anniversary Prototype. Він розділить подіум з Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020. І чимось, під назвою Aibou.

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Концепт спортивного купе Honda S2000 був представлений на Токійському автошоу 1995 року, однак у виробництво модель потрапила лише в 1999. На конвеєрі модель пробула 10 років, після чого була знята з виробництва без заміни. На цьогорічному автосалоні спорткар справить свій ювілей. Можливо, свою привітальну версію підготував і підрозділ Mugen.

Civic Cyber Night – це хетчбек шостого покоління, тюнінгований на смак японської молоді. Він “відображає нео-Японію, де найближче майбутнє зустрічається з андеграундом”, читайте: випереджає бажання тюнерів робити машини у стилі Tesla Cybertruck.

Фото: концепти Honda для Токійського автошоу / Honda

Жодного пояснення про концепт Aibou, котрий нагадує чи то дитячий візочок, чи то бебікар-біговел під прозорим сферичним ковпаком. Деталі дізнаємось з початком роботи Токійського автосалону, що проходитиме 10-12 січня.

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