Access – подразделение фирменных аксессуаров Honda – анонсировал неожиданные премьеры на стенде Tokyo Auto Salon 2020.

К 20-й годовщине модели спорткупе S2000 подразделение Honda Access подготовило особый автомобиль под названием S2000 20th Anniversary Prototype. Он разделит подиум с Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020. И чем-то под названием Aibou.

Также интересно: Посмотрите на дома, созданные по образу и подобию автомобильных логотипов

Концепт спортивного купе Honda S2000 был представлен на Токийском автошоу в 1995 году, однако в производство модель попала только в 1999. На конвейере модель пробыла 10 лет, после чего была снята с производства без замены. На нынешнем автосалоне спорткар справит свой юбилей. Возможно, свою приветственную версию подготовило и подразделение Mugen.

Civic Cyber Night – это хэтчбек шестого поколения, тюнингованный по вкусу японской молодежи. Он “отражает нео-Японию, где будущее встречается с андеграундом”, читайте: опережает желание тюнеров делать машины в стиле Tesla Cybertruck.

Фото: концепты Honda для Токийского автошоу / Honda

Никакого объяснения о концепте Aibou, который напоминает то ли детскую коляску, то ли бебикар-беговел под прозрачным сферическим колпаком. Детали узнаем с началом работы Токийского автосалона, который пройдет 10-12 января.

Также интересно: Британцы показали Land Rover Defender за 320 тысяч долларов