Виглядає, як пікселізований Roadster 2020.

Скарбничку мемів з Tesla Cybertruck поповнив рендер електричного спорткара з формами новоявленого пікапа.

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Якщо Dystopian Noire, постапокаліптика – це ваша річ, можливо, клиноподібне купе від JHD Creative вас зацікавить. Віртуальний автомобіль отримав назву Cybercar. Чи є у нього щось спільне з Tesla Roadster? Та це ж він і є, тільки зображений в low-res.

Втім, автор Cybercar занадто захопився грою з кутами і зробив кілька зайвих. Наприклад, подвійна лінія граней на дверках машини, одна з яких переходить у повітрозабірник (охолодження гальм?). Масивні передні крила, що виступають над капотом.

Клиноподібний дах Cybercar повторює лінії Cybertruck, а от передня світлова смуга трохи більше зігнута, ніж у пікапа. Тріщини на шибках – данина тому, що трапилось на презентації “Кібертрака”.

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