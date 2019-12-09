Зібрання виявилось настільки цікавим, що в гості до затятої шанувальниці британської марки завітали представники компанії-виробника з відеокамерою.

На відміну від більшості власників суперкарів із США, які мешкають у Лос-Анджелесі, Маямі чи Нью-Йорку і не впускають свого шансу похизуватись машиною на світських заходах, Кейті Каргілл з маленького містечка у штаті Колорадо, не дуже шанує соціальні медіа та публічну демонстрацію своїх статків. Розповісти про Кейті вирішив Ютуб-канал McLaren.

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Каргілл (прізвище Cargill близьке за звучанням до Car Girl – “авто дівчина”) мешкає в провінційному містечку, з усіх боків оточеному Скелястими горами та майже порожніми гірськими серпантинами з мальовничими пейзажами. Їздити такими місцинами має бути справжнім задоволенням, а їздити на таких машинах, якими володіє Кейті Каргілл – подвійним задоволенням.



У колекції пані Каргілл лише чотири суперкари McLaren (хоча є й інші автомобілі), а окрасою гаража вважається новенький McLaren Senna з карбоновим кузовом. Крім нього, Кейті володіє парою McLaren 570S, а також помаранчевим Azores Orange 720S.

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