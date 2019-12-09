Коллекция оказалась настолько интересной, что в гости к ярой поклоннице британской марки зашли представители компании-производителя с видеокамерой.

В отличие от большинства владельцев суперкаров из США, которые живут в Лос-Анджелесе, Майами или Нью-Йорке и не упускают своего шанса пощеголять машиной на светских мероприятиях, Кейти Каргилл из маленького городка в штате Колорадо не очень жалует социальные медиа и публичную демонстрацию своего дохода. Рассказать о Кейти решил Ютуб-канал McLaren.

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Каргилл (фамилия Cargill близка по звучанию к Car Girl – “автодевушка”) живет в провинциальном городке, со всех сторон окруженном Скалистыми горами и почти пустыми горными серпантинами с живописными пейзажами. Ездить по таким местам должно быть настоящим удовольствием, а ездить на таких машинах, которыми обладает Кейти Каргилл – двойным удовольствием.

В коллекции госпожи Каргилл лишь четыре суперкара McLaren (хотя есть и другие автомобили), а украшением гаража считается новенький McLaren Senna с карбоновым кузовом. Кроме него, Кейти обладает парой McLaren 570S, а также оранжевым Azores Orange 720S.

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