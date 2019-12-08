Miracle the One – фантастичний електрокар від українських розробників. За за формами він нагадує гоночні боліди з 60-х. А лише ззовні, адже начинка у нього сучасна.

Miracle the One повністю електричний і має пару електродвигунів на задній осі, які видають сумарну потужність в 300 сил.

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Розробники роблять акцент на тому, що кожен із моторів видає по 10 кіловатів потужності на один кілограм ваги авто. Джерелом живлення є акумулятор потужністю 50 кіловатів на годину, котрий забезпечує автономність у 500 кілометрів.



Джерелом живлення є акумулятор потужністю 50 кіловатів на годину

Авто матиме генератор звуку, який імітуватиме звук роботи різних двигунів від потужного бензинового V12 до звуку зорельотів з фільмів.



Кузов Miracle the One створений з композитних матеріалів

Кузов машини створено з композитних матеріалів, тому він міцний і легкий. Першу тестову машину планують створити вже до кінця наступного року, і випустити майже 500 екземплярів за ціною приблизно 105 тисяч доларів кожен. Деталі для авто виробник планує купляти у європейських автовиробників, а батареї у Samsung.

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