Выглядит, как пикселизированный Roadster 2020.

Копилку мемов с Tesla Cybertruck пополнил рендер электрического спорткара с формами новоявленного пикапа.

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Если Dystopian Noire, постапокалиптика – это ваша вещь, возможно, клиновидные купе от JHD Creative вас заинтересует. Виртуальный автомобиль получил название Cybercar. Есть ли у него что-то общее с Tesla Roadster? Да это он и есть, только изображен в low-res.

Впрочем, автор Cybercar слишком увлекся игрой с углами и сделал несколько лишних. Например, двойная линия граней на дверках машины, одна из которых переходит в воздухозаборник (охлаждение тормозов?). Массивные передние крылья, которые выступают над капотом.

Клиновидная крыша Cybercar повторяет линии Cybertruck, а вот передняя световая полоса чуть больше согнута, чем у пикапа. Трещины на стеклах – дань тому, что случилось на презентации "Кибертрака".

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