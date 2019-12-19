Особливо ефектно лігво виглядає з набором екзотичних машин.

Агентство нерухомості Kay&Burton з австралійського Мельбурна, виставило на продаж двоповерховий будинок з підземним гаражем у стилі сховища Бетмена.

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Будинок розташований у багатому передмісті Мельбурна – Турак, тому вартість житла тут досить висока. Двоповерховий будинок з трьома спальнями, трьома ванними і власною територією площею 743 квадратних метра оцінений в 12 млн австралійських доларів – 193,5 млн гривень. Найцікавіша деталь маєтку – підземний паркінг для шести-восьми машин. Заїзд у нього відкривають підйомні ворота в рівень з землею.

Фото: маєток в стилі Бетмена та його підземний гараж / Kay&Burton

Для забезпечення оптимального мікроклімату гараж обладнаний роздільними системами опалення, вентиляції і кондиціонування, а також промисловим осушувачем повітря, фільтрами тонкого очищення, бактерицидним опромінювачем і системою фільтрації з комп'ютерним управлінням.





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