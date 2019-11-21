Станиславовский ретроавтоклуб из Ивано-Франковска счастливым образом обрел образец уникального микроавтобуса "Старт", который выпускался в г. Северодонецке Луганской области в середине 1960-х.

Микроавтобус “Старт” со стеклопластиковым кузовом был спроектирован на Северодонецкой авторемонтной базе (САРБ) и серийно выпускался на нескольких украинских предприятиях в 1963 – 1970 гг. Поскольку машина имела неординарную внешность, распределяли ее поштучно по избранным учреждениям – органам власти, крупным предприятиям, редакциям телевидения и радио, киностудиям.

Дизайн “Старта” базировался на детройтском барокко, хотя художник вынуждено использовал стандартные элементы советского автопрома: лобовое и заднее стекла, светотехнику, дверные ручки, колпаки.

По некоторым данным, этот экземпляр был найден несколько лет назад в лесу под Киевом. Машина была брошена как полностью изношенная и несколько десятков лет пролежала недалеко от пионерского лагеря. Но фрагменты кузова сохранились благодаря тому, что стеклопластик не подвержен коррозии. Энтузиасты ретро вывезли останки “Старта” из лесу и сохранили от полного уничтожения.

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А вчера микроавтобус отправился к новому владельцу – в Станиславовский ретроавтоклуб из г. Ивано-Франковска. Члены этого сообщества известны в украинской ретротусовке как умелые реставраторы, так что можно ожидать, что возрожденный “Старт” предстанет перед нами в первозданном виде.

Отбывший в Ивано-Франковск образец пребывает в незавидном состоянии, но профессионалы ретро “поднимали” и не такие экземпляры.

Реставрация этой модели имеет свои особенности, которые с одной стороны, облегчают процесс, а с другой – требуют от мастеров особых навыков. Так, микроавтобус целиком базируется на узлах и агрегатах массовой “Волги” ГАЗ-21, так что проблем с запчастями к механической начинке быть не должно. А вот чтобы восстановить стеклопластиковый кузов, придется овладеть технологией выклейки деталей из стеклопластика – эпоксидной смолы, армированной стекловолокном.

Журналистам Авто24 известны несколько экземпляров микроавтобуса “Старт” в Украине. Но по нашим данным, ни один из них не пребывает в идеальном состоянии, и на данный момент все они находятся на разных этапах реставрации.

В свое время микроавтобус “Старт” постоянно мелькал на экранах и страницах прессы: он был зримым воплощением прогресса в автопроме.

В начале 2000-х годов как минимум два “Старта” было профессионально восстановлено на реставрационной фабрике г. Краматорска (Донецкая область), но о судьбе их у нас данных нет. Так что смеем надеяться, что через какое время наше культурное наследие пополнится еще одним раритетом – в этот раз благодаря ивано-франковским реставраторам.

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