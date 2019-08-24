Без сомнения, этот фантастический с виду микроавтобус – одна из самых ярких страниц отечественной автоистории. Создавался он благодаря инициативе и талантам обычных украинцев, но оказался не у дел из-за советской системы распределения.

Самое главное скажем сразу: микроавтобус “Старт” сконструировали не на автомобильном заводе и не в профильном НИИ. Эту неординарную машину создали там, где и выпускали – на авторемонтной базе, таком себе предприятии забытого ныне профиля, где занимались капитальными ремонтами машин.

Выступающий багажник – необычно для буса, но так дизайнер сделал низ силуэта динамичнее. Это уравновесило статичность надстройки: придать ей легкости не удалось из-за плоских лобового и заднего стекол от УАЗ-450.

Дело было в небольшом тогда городке Северодонецке Луганской области. Как получилось, что в глубинке создали машину, потрясшую без преувеличения весь огромный Союз?

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Почему вдруг

История на первый взгляд не такая уж уникальная – практика, когда авторемзаводы создают на базе серийных машин собственные малотиражные конструкции, была известна. Как правило, авторемы строили поштучно или мелкими сериями транспортные средства, не имеющие аналогов в массовом производстве: пикапы на базе “Волг”, рефрижераторы и небольшие автобусы на шасси “Газонов”, и даже сооружали парадные кабриолеты из ЗИМов и “Волг”-”двадцатьчетверок”.

Но случай с украинским “Стартом” – особый. И стилистически, и конструктивно микроавтобус получился совершенно оригинальным, ни на что не похожим. Он выглядел пришельцем с другой планеты на фоне немногочисленных угрюмо-однообразных “конкурентов”. Более того, он вышел настолько выразительным, что моментально стал таким себе фетишем, изюминкой и одним из символов успеха тогдашнего автопрома.

Сложная пластика кузова стала возможной благодаря технологии его производства – формованию в матрице эпоксидной смолы, армированой стекловолокном.

В 1950-е годы Луганская (она же – Ворошиловградская) область переживала период интенсивного развития. Вокруг Северодонецка образовывался кластер химического производства. Вместе с промышленными предприятиями в регионе развивалась научная база, в том числе, работало Опытно-конструкторское бюро синтетических продуктов ОКБС, где занимались в числе прочего стеклопластиком.

С другой стороны, на волне индустриализации развивалась и местная автомобильная отрасль, одним из подразделений которой была Северодонецкая авторемонтная база (САРБ) – крупное предприятие, где совершали капитальные ремонты автомобилей. В областном руководстве (А. С. Антонов) и среди автомобилистов (Г.В. Дьяченко и А.Г. Иванов) нашлись люди, которые загорелись идеей производства автомобилей из нового тогда материала – стеклопластика. На САРБ был создан конструкторский отдел, который подхватил недавно объявленный в государстве курс на широкое внедрение в промышленности пластмасс.

Эксклюзивным в дизайне “Старта” было все, даже кресла в салоне: стиль, цветовая гамма, подиумы и даже логотипы САРБ, отлитые на спинках.

Триумф союзного масштаба

Смычка производственников и науки привела к выпуску в 1963 г. опытного образца микроавтобуса “Старт”, базирующегося на агрегатах “Волги” ГАЗ-21. Новый автомобиль покорил всех, прежде всего своей неординарной внешностью и светлым, просторным интерьером. Судя по рассказам знакомых с проектом современников, дизайнер “Старта” Юрий Андрос вдохновлялся детройтским барокко, веяния которого принесла в страну памятная Американская национальная выставка в Сокольниках 1959 года. Буквально через год вычурный аэростиль начал выходить из моды, но советских граждан это не волновало: на наших улицах “Старт” выглядел нарядно и нестандартно вплоть до конца эксплуатации самых живучих экземпляров в конце 1980-х.

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Угадали авторы проекта и с классом автомобиля, поскольку с микроавтобусами в стране тогда была напряженка – РАФ-977 и УАЗ-450 выпускалось мало, к тому же на роль комфортабельного городского шаттла годился только первый из них.

Дизайн “Старта” в начале 1963-го года согласовывали с руководителями автомобильной отрасли Донбасса и с обкомом партии, а первый опытный образец представили не где-нибудь, а в Кремле. Машина получила всеобщее одобрение, в том числе и лично от лидера государства Н. Хрущева. Но самое главное, что по итогам такой “госприемки” заводчанам выделили 50 машинокомплектов “Волги” для сборки целой серии “Стартов”.

Матрица для выклейки кузова – это скорлупа, внутренняя поверхность которой была отражением наружной поверхности кузова. Женские бригады оклеивали внутренность матрицы смолой и стеклотканью, после чего матрицу разбирали и снимали.

Так в январе 1964 г. авторемонтное предприятие стало автопроизводителем. Распределялась новая машина поштучно: в качестве “персоналок” руководителям больший предприятий, в министерства, в телерадиостудии, в маршрутные такси и автопарки местных заводов. Один из первых образцов подарили тогдашнему руководителю Украины П.Е. Шелесту, который уже в Киеве доукомплектовал машину спецсвязью и использовал как персональный автомобиль. Экземпляр, распределенный на Ялтинскую киностудию, был увековечен в комедии “Кавказская пленница”.

Концовка “Кавказской пленницы” была бы не такой романтичной, если бы Нина уехала от Шурика на обычном скучном УАЗе или РАФе. Но режиссер Гайдай нашел на Ялтинской киностудии микроавтобус “Старт”.

Интересно, что кроме Северодонецка (около 100 машин), “Старты” производились также в Донецке – на автобазе “Главдонбасстрой” (около 10 единиц), и в Луганске – на местном автосборочном заводе ЛАСЗ (около 20 штук).

Хорошо, но мало

Естественный вопрос: если машина была так хороша, почему ее выпустили так мало? Дело в том, что машина была хороша во всем, кроме вопроса технологичности производства. Изготовление стеклопластиковых деталей очень сложно автоматизировать, эта технология пригодна именно для производства малых серий.

Для выклейки стеклопластикового кузова в Северодонецке изготовили матрицу – огромную форму в натуральный размер машины. Она представляла собой скорлупу, снятую с гипсового макета (мастер-модели), один в один повторяющего внешние поверхности микроавтобуса.

Микроавтобус “Старт” с его аэрокосмическим дизайном выглядел на улицах пришельцем с другой планеты. На фото – угол Крещатика и ул. Свердлова (ныне ул. Прорезная) в Киеве.

Таким образом, выклейка кузова производилась изнутри матрицы – лоскуты стеклоткани, пропитанные эпоксидной смолой, укладывались вручную на ее внутреннюю поверхность, причем в несколько слоев. После полимеризации смолы матрица разбиралась и снималась, подобно яичной скорлупе – и миру представал очередной стеклопластиковый кузов. Его красили, вставляли стекла, комплектовали оборудованием и водружали на раму с “волговскими” агрегатами: готово!

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Матрица по причине трудоемкости была создана всего одна, и выклейка каждого кузова в ней занимала несколько суток! К слову, по подобной технологии выклеивали и кузов американской легенды – Chevrolet Corvette первых поколений – и тираж этой модели также был весьма скромен.

Но все же главная проблема “Старта” была в проблемах с поставками агрегатов с ГАЗа – готовые “Волги” потребители расхватывали на ура и делиться с кем-то узлами и агрегатами у горьковчан особо смысла не было. Пока на Донбассе могли доставать комплекты подвесок и силовых агрегатов, микроавтобусы производили, но со временем все источники машинокомплектов иссякли и производство остановилось.

“Волговская” ходовая наделила рамный микроавтобус “Старт” плавным комфортным ходом. Кузов не ржавел, но его геометрия иногда нарушалась.

Интересно, что несмотря на малое количество выпущенных машин, на сегодняшний день известно примерно о десяти сохранившихся экземплярах в состояния “на ходу”, в том числе как минимум один в Украине. От полного вымирания стеклопластиковые “Старты” спасло то, что даже будучи брошенными, они не сгнивали, как их стальные сородичи, а просто теряли цвет и блестящую облицовку. А значит, профессиональные реставраторы могли восстановить уникальные машины. Что, к счастью, и было сделано – в том числе и в лучших отечественных мастерских.

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