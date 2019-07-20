Лишь единицы из них были многотиражными. Но это больше исключение из правил, ведь на изготовление самодельных автомобилей шло от нескольких лет до десятилетия. Однако их конструкторы были готовы на многое, лишь бы стать владельцем оригинальной и уникальной машины.

Автомобилисты 1970-80-х годов вспоминают, что в каждом украинском городе была тогда хотя бы одна самодельная машина, того или иного уровня сложности и дизайна. Откуда растут колеса у автомобильных самоделок? Поскольку ждать заводскую машину приходилось по несколько лет, и модельные ряды были несколько ограничены, украинцы искали свой вариант, ведь самодельный автомобиль могли смастерить за три-четыре года.

Яркий представителей движения СамАвто – купе КД (или Спорт-900). Команда московских конструкторов и дизайнеров спроектировала его на базе серийного "Запорожца" – вполне в духе тенденций мирового автопрома. Построили 6 машин.

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Такое движение поддерживало и государство. Конструировать что-то свое учились с детства на кружках какого угодно моделирования. А для взрослых выпускали целую библиотеку специализированной литературы, существовали Правила технических характеристик автомобилей индивидуального изготовления.

Купе "Катран" севастопольца А.Федотова – как настоящий спорткар: клиновидная форма кузова, пассажирская формула 2+2, двигатель заднего расположения.

Давалось знать и то, что у граждан было много свободного времени. Многие разбирались в технике, ведь работала мощная промышленность, где трудились люди с техническим образованием. Соответственно, у населения был доступ к технологиям фабрик и заводов, где можно было что угодно заказать или купить, официально или полуофициально.

При этом некоторые элементы авто-самоделок брались готовыми, заводскими – чаще всего со списанных автомобилей, из металлолома, а также новые – из автомагазинов.

Футуристическая "Панголина" – работа инженера А. Кулыгина из далекого сибирского городка – в 1980-е стала культовым образцом СамАвто в масштабах всего Союза.

Технические нормы для самодельных автомобилев четко прописывали: транспортное средство должно иметь не менее трех колес, вписываться в определенные габариты, иметь определенную энерговооруженность и прочее. А к элементам декора требования не такие придирчивые – здесь народ мог посоревноваться в креативности, хотя вопрос пассивной безопасности тоже учитывался.

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Конструкторским бюро и опытно-экспериментальным цехом для советских автомобилей часто служила собственная квартира. Были случаи, когда вся семья переселялась в кухню, а в комнате собирали машину и потом с балкона тросами или краном извлекали ее на улицу, и там уже ставили на колеса.

Ассортимент продукции ограничивался только человеческой фантазией. Например, сравните стилистику самодельных советских спорткаров – "Панголины", "Мурены", КД со стандартными "Запорожцами" или "Жигулями".

Чаще всего самоделкины строили автомобили тех типов, которые не мог приобрести советский гражданин: спорткупе, кемперы, амфибии, внедорожники.

Проектировали прежде всего такие типы машин, которых не производил официальный автопром: купе, кабриолеты, домики на колесах, кроссоверы-внедорожники и даже амфибии. Увидеть эти чудеса техники можно было не только на улицах по месту эксплуатации, но и на ежегодных автопробегах самоделок. Это были грандиозные мероприятия, такие себе передвижные фестивале технического творчества, во время которых можно было увидеть новинки движения самавто и получить консультации непосредственно от создателей эксклюзивной техники.

Как ни странно, некоторые образцы советских самоделок и сейчас в строю, но их хранят в основном уже не собственники-конструкторы, а коллекционеры и держатели музеев.

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