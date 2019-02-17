Вы думаете, только арабские шейхи позволяют себе автомобили штучной работы? В прошлом веке по количеству уникальных авто на душу населения нам не было равных. Конечно, возможности у нефтяных принцев и советских самодельщиков были разные, но цель одна.

И владелец самодельного автомобиля, отдавший пять лет жизни его постройке, и нувориш, заказывающий полмиллиона “зеленых” очередной шестиколесный монстр с турбонаддувом, всегда хотели одного: получить автомобиль под свои запросы. Ну и еще немножко выделиться из общей массы населения. Как ни странно, и у тех, и у других это получалось с одинаковым успехом. Интересно, что более половины всех машин штучной работы была построена на территории Украины.

В 1980-е годы большие автопробеги самодельщиков были ежегодными. Уникальные автомобили могли увидеть жители разных городов. К слову, участвовали в них далеко не все самодельщики: одни не хотели, других не допускали.

Это назвали “Самавто”

Вопреки распространенному среди нынешних автофанатов мнению, самодельные автомобили советские люди строили все-таки не от бедности. Ведь собрать транспортное средство из покупных и самостоятельно изготовленных деталей стоило не только массы времени, но и конкретных денег – нескольких тысяч рублей.

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Поскольку автомобиль тогда считался не средством передвижения (для этого выпускались и закупались сотни тысяч автобусов и троллейбусов), а роскошью, любые автомобильные комплектующие были дорогими. К тому же – в большом дефиците, так что за них приходилось переплачивать. Конечно, какие-то примитивные аппараты можно было собирать из списанных в государственных автобазах узлов. Но ведь большинству самодельщиков хотелось получить машину интереснее, чем заводские образцы, а такие из “чермета” слепишь.

Аматоры автомобилестроения чаще всего делали для себя то, чего не производил официальный автопром: спортивные купе, минивены и дачи на колесах, амфибии, кабриолеты.

Некоторые умельцы строили автомобили прямо дома. На фото: житель Еревана Генрих Матевосян при помощи автокрана спускает со второго этажа многоэтажки свой наполовину готовый автомобиль

“За бутылку” не проходит

Интересно, что государство в определенной мере опекало самодельщиков, движение «Самавто» было объявлено полезным, а ГАИ обязано было регистрировать самодельные автомобили. Но чтобы соблюдать безопасность движения, на уровне законодательства были приняты специальные “Технические требования к легковым автомобилям, изготавливаемом в индивидуальном порядке”. Эта инструкция была увязана с ПДД и ГОСТами и пережила три “рестайлинга”.

С одной стороны, в документе оговаривались некоторые мелочи, например, радиус закруглений деталей отделки, а с другой, каждая новая редакция “Требований” позволяла самодельщикам использовать все более мощный двигатель.

Николай Дорошенко из Сум построил купе “Мурена”. Машину тогда назвали модульной (не путать с нынешними модульными платформами!): части кузова можно было менять в зависимости от типа задач по перевозке людей и багажа.

Так, если поначалу, в 1960-е годы, позволялся только мотоциклетный мотор, то с 1987 г. оговаривались уже не объем и не мощность, а соотношение мощности и полезной массы: 24-50 л.с. на тонну. После чего в стране появилась самоделка-амфибия с 6-цилиндровым двигателем от Tatra-613 объемом 3,5 л и мощностью 168 л.с!

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Правила не позволяли использовать “несущую систему серийно выпускаемого кузова” – то есть провести самостоятельно глубокий рестайлинг стандартного автомобиля и выдать его за самоделку было нельзя. Однако, с другой стороны, тормоза и рулевое управление должны были быть только промышленного производства, от существующих легковушек.

Купе с романтическим названием “Кленовый лист” построено Алексеем Мельником из Закарпатья. Кузов из дюралюминия, агрегаты – ЗАЗ.

Был определен список организаций по разным республикам, официально осуществляющих экспертизу самодельной автомобильной и мотоциклетной техники. Но в принципе автор самодельной конструкции мог обойтись актом технической экспертизы от общественной организации – Добровольного общества автомотолюбителей, которая был представлена в каждом городе. Интересно, что кроме этого, конструктор должен был представить при регистрации документы о законности приобретения всех узлов и материалов… То есть вариант “купить за бутылку” не проходил – хотя, конечно же, существовал на практике.

Стилистически выдержанный автомобиль “Мелодия” работы В. Милейко из Мариуполя. Выпуклую крышу автор формовал… выстрелив из двух ружей дробью по стальному листу. В промышленности технология называется штамповка металла взрывом.

Как они это делали

Грамотных инженеров, техников и просто квалифицированных слесарей в стране было достаточно, поэтому большинство самодельных автомобилей отличались оригинальной конструкцией и по характеристикам были как минимум не хуже серийных.

Основа автомобиля часто была каркасной – сваренную из труб пространственную раму обшивали формованным стеклопластиком, к раме же крепили узлы и агрегаты. Реже кузов был несущим, целиком стеклопластиковым, причем в некоторых местах его приходилось усиливать металлом. Однако, находилось немало увлеченных людей, которые работали по старинке – выстукивали и выгибали кузов из листовой стали.

Заднемоторное купе “Катран” построил житель Севастополя Александр Федотов (см. также фото в заголовке). В его основе хребтовая рама и стальной каркас. Пассажирская формула 2+2 – одна из самых популярных в “Самавто”.

Слабое место всех самоделок – внешность. Даже те, кому удавалось создать грамотный с художественной точки дизайн, сталкивались с проблемой отделки. И тогда аматорскую сущность по-иномарочному выглядящих машин с головой выдавали фары, фонари, колеса и дверные ручки от “Жигулей” и “Запорожцев”. Однако, находились мастера, которые обходили и эту проблему. А один конструктор – Виктор Филоненко из Донецка, по профессии маляр, покрасил свое серо-синее купе… маникюрным лаком. А что делать, если в начале 1980-х другого способа раздобыть краску “металлик” просто не было!

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Амфибия киевлянина В. Трофименко была одной из первых машин такого рода, построенных “в домашних условиях”. Для выезда на необустроенный берег использовались сандтраки из резины (лежат на крыше салона).

А еще помогала самодельщикам промышленность, т.е. заводы и фабрики, на которых можно было официально, через кассу (или иначе) заказать изготовление каких-то узлов, услуги по обработке металлов, покупку материалов – и это, кстати, одна из причин, по которым самоделки “украинского производства” отличались высоким техническим уровнем.

Микроавтобус-дачу “Галатея” киевлянин Марлен Коренной построил из фанеры, окленной стекловолокном. Ходовая от Nysa, двигатель от заднемоторной Skoda. Кемперы были популярны у самодельщиков, поскольку в продажу не поступали.

А напоследок скажем, что многие из самодельных автомобилей той поры сохранились до наших дней. Особого секрета в этом нет, просто большинство из них не подвержены коррозии по причине стеклопластикового кузова, а еще потому что изначально делались “для себя” – то есть на века. Ну, а если и не на века, то до следующего века все-таки дожили.

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