История автопроизводства на территории Украины полна ярких страниц – и вместе с тем, в ей немало загадок. Журналисты Авто24 выяснили, что автомобиль "Заря" оказался совсем не тем, чем его считали эксперты до сегодняшнего дня…

Уникальная легковая машина, известная как “Заря”, примечательна тем, что, будучи явно не серийной, имела актуальную внешность как для середины 1960-х годов. Вспомним, что в стране в те годы еще выпускались автомобили совершенно иной, архаичной стилистики – близкие к американскому барокко “Волга” ГАЗ-21 и “Чайка” ГАЗ-13, а также “Запорожец” ЗАЗ-965 по прозвищу “горбатый”. Так откуда взялся настолько смелый по дизайну проект? Точного ответа на этот вопрос нет по сей день.

Передок автомобиля визуально тежеловат, но в целом машина выглядит вполне ладной. Гармонию нарущает разве что стекло от “Чайки”: слишком “круглое” на фоне доминирующих плоских панелей.

В отличие от десятков оригинальных автомобилей, сработанных вручную участниками движения СамАвто, “Заря” привлекает внимание тем, что имеет отношение к Северодонецкой авторемонтной базе (САРБ). На этом предприятии, как известно, серийно выпускался легендарный микроавтобус “Старт” (о нем мы расскажем отдельно), поэтому появление связанной с предприятием легковушки не могло остаться без внимания автомобильных журналистов – как в 1960-е, так и сегодня. И тем не менее, известно о машине совсем немного, причем имеющаяся информация весьма противоречива.

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Из того, что можно понять по экстерьеру. Это крупный автомобиль длиной более 5 метров, построенный с использованием комплектующих от серийных автомобилей. Лобовое стекло – от “Чайки”, колеса с колпаками, выхлопная система, переделанные бамперы, задние стекло и светотехника – от “Волги”. Дизайн вполне гармоничный, но в отдельных элементах явно “сырой”.

Совмещенные зеркально фонари от “Волги” – решение вынужденное, но по тем временам получилось в общем неплохо.

О том, что это машина экспериментальная или построенная в несколько стесненных (по финансам или технологическим возможностям) условиях говорит несколько деталей. Во-первых, колея, несоизмеримо узкая по сравнению с кузовом – конструкторы явно были вынуждены использовать готовую подвеску, очевидно, “волговскую”. Во-вторых, тип кузова – двухдверный седан, тудор. Сам по себе непопулярный тип среди советских потребителей (это ж как у “Запорожца”!), он тем более неуместен на крупном автомобиле класса “Волги”. Но очевидно, что построить в незаводских условиях четырехдверный автомобиль намного сложнее, не зря ведь двери и их проемы считаются самым сложным кузовным элементом даже у технологов промышленных предприятий.

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Принято считать, что “Заря” – опытный образец будущей серийной машины САРБа, созданный в 1966 г. И в самом деле, есть фото, где на праздничной демонстрации данный автомобиль возглавляет колонну Северодонецкого производственного автотреста – должно быть, материнской структуры САРБа. По мнению авторитетных исследователей, именно эту машину собирались производить на САРБе его руководители, вдохновленные успехом своего первенца – микроавтобуса “Старт”. Якобы было сделано из стеклопластика два опытных экземпляра “Зари”, в двух- и четырхдверном исполнении, но на фото попал только один из них – бордовый тудор.

Свои трудовые достижения производственники советского времени презентовали на праздничных демонстрациях, поэтому понятно, почему “Заре” приписывают заводское происхождение.

В принципе, все это выглядит целиком правдоподобно, если бы не интервью одного из участников тех событий, не так давно ставшее достоянием общественности.

Украинский ученый, кандидат техн. наук, доцент Николай Иванович Парафенко (1935 – 2011), проживая в 1950-1960 гг. в Северодонецке, стоял у истоков применения стеклопластиков в автомобильном деле. Именно Николай Иванович был первым в отечественном СамАвто, кто использовал этот перспективный материал – по сути, предшественник карбона – углепластика, из которого делают сегодня космические корабли, самолеты и кузова гоночных болидов. В своей беседе с журналистом ученый вспоминал, что к легковушке, которую собирались делать на САРБе, успели сделать матрицу для выклейки кузова.

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И в этой матрице (тогда говорили – контрформа), по словам Н. Парафенко, отформовали ни много ни мало 11 кузовов. Которые уже не на предприятии, а в частном порядке местные самодельщики превратили в автомобили. Сегодня они известны поклонникам автомобильной экзотики под разными названиями (владельцы-то были разные) – “Турист”, “Юбилей”, “Искра” и пр. Одну из машин – “Юбилей” – в этой матрице сделал для себя и будущий ученый, а тогда молодой лаборант Николай Парафенко. Все эти автомобили, естественно, очень похожи друг на друга – но вовсе не похожи на “Зарю”, о которой тут говорится! А значит, это совсем другой автомобиль, поскольку кузова, вышедшие из одной матрицы, не могут существенно отличаться между собой.

Загадочная “Заря” и “Юбилей”, растиражированный в одиннадцати экземплярах, слишком отличаются по формам, чтобы быть выклеенными в одной матрице.

В таком случае, что же за машину мы видим на фото? Название из четырех букв отчетливо читается на переднем крыле бордового автомобиля, вполне возможно, это действительно “Заря”. Есть непроверенная информация, что матрица САРБа позднее была переделана, и в ней были выклеены еще две машины – возможно, это как раз одна из них?

Наверное, что-то конкретное мог бы сказать о машине инженер-энергетик В.Р. Миллер из Луганской области, о котором говорят как об одном из вдохновителей создания стеклопластиковой легковушки в Северодонецке. И якобы автомобиль, называемый то ли “Зарей”, то ли “Новинкой”, был в его владении на протяжении 30 лет, но в 2010 г. вроде бы был утилизирован. Была ли это одна из тех одиннадцати машин типа “Турист”-”Юбилей”, или нечто оригинальное?

Одним словом, бордовый тудор на фото, родившийся в Украине более полувека назад, все также остается загадкой. Неужели мы так никогда и не узнаем, кто автор этого проекта и что он представлял собой на самом деле?

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