Безкапотний сідловий тягач 9670 COE американської марки International за два десятиліття простою обріс зеленою "бородою" рослинності, але все ще має порох у порохівницях.

Покинутий і занедбаний тягач International 9670 COE зі спальним відсіком і великим пластиковим обтічником на даху більше 20 років простояв просто неба у Флориді. Ютубер Брюс Вілсон вирішив його купити та відновити і показав, що йому дісталось.

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Брюс Вілсон професійно займається реставрацією старої техніки, переважно вантажної і переважно дизельної. International – його новий проект, а свою відео-розповідь про нього блогер вирішив розпочати з моменту першої зустрічі, після купівлі.

Дощі та палюче сонце перетворили кабіну та кузов машини на плямисте непорозуміння, скло – на глуху стінку, а чагарники буквально проросли крізь неї. Але новий акумулятор, трохи майстерності, трохи везіння і Брюсу вдалось завести старий дизельний мотор та оживити вантажівку.

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