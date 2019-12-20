Юристи вважають, що Укртрансбезпека не має права штрафувати за перевищення вагових норм по сипучих та рідких вантажах.

На сьогодні підрозділи Укртрансбезпеки за перевищення вагових норм вантажів виносять штрафи від 8500 грн. до 34000 грн. Крім цього, виписують перевізникам розрахунок плати за проїзд у розмірі декілька сотень або декілька тисяч євро. Однак, у деяких випадках ці штрафи є протиправними.

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Так, підпунктом 2 пункту 2 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю №879 передбачено, що зважування - процес визначення за допомогою зважувального обладнання габаритно-вагових параметрів фактичної маси та навантаження на вісь (осі) транспортного засобу, що проводяться згідно з методикою, затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Однак така Методика Мінекономрозвитку на сьогодні не затверджена.

Єдиною методикою виконання вимірювань поосьових навантажень на маси вантажних транспортних засобів у русі в Україні є лише Методика виконання вимірювань поосьових навантажень та маси вантажних транспортних засобів у русі, атестована у відповідності з ГОСТ 8.010-99 Національним науковим центром “Інститут Метрології”, свідоцтво про атестацію № 02-84-08.

Проте вказана методика не розповсюджується на транспорті засоби з рідким вантажем або вантажем, що змінює розподіл навантажень на вісі транспортного засобу в русі (зокрема сипучим). Зазначене свідчить про відсутність вимог щодо нормативів навантаження транспортних засобів з відповідним видом вантажу та про неможливість встановлення факту порушення вагових параметрів.

Результати вимірювання, здійснені при відсутності затвердженої Методики, не можна вважати достовірними, зважаючи на неможливість встановлення точного показника навантаження на кожну з осей транспортного засобу з відповідним вантажем.

Враховуючи відсутність такої Методики, на сьогодні відсутні і правові підстави визначення перевищення нормативних вагових параметрів транспортного засобу та відповідно складання розрахунку плати за проїзд за перевищення вагових параметрів і винесення рішення про застосування адміністративно-господарських штрафів у розмірі 8500-34000 грн.

А тому штрафи Укртрансбезпеки та поліції згідно з ст. 60 Закону “Про автомобільний транспорт” та ст. 132-1 КУпАП, які винесені на підставі вимірюванні поосьових навантажень по сипучих та рідких вантажах при відсутності затвердженої Методики можуть бути оскаржені.

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