Вместо строительства и обустройства парковок столичные водители получат в 2020 году новые эвакуаторы, которые "похищают" автомобиль менее чем за одну минуту.

Столичная власть уже давно объявила “войну” автомобилистам. Улицы и площади перекрывают, создавая пешеходные зоны. Во многих местах устанавливают столбики, намеренно уменьшая количество мест для парковки. Кроме этого чиновники активно зарабатывают с помощью эвакуации автомобилей.

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Конечно, вкладывать средства в эвакуаторы и потом зарабатывать на этом значительно выгоднее, чем обустраивать места для парковки. Очевидно, такая деятельность позволяет быстро расширять автопарк спецтехники. На киевских дорогах уже заметили эвакуаторы нового типа.

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