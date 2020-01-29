Відтепер для розмитнення автомобілів не обов’язково наймати брокера і оплачувати його послуги. В теорії, все можна зробити самостійно, але ж як це працюватиме на практиці?
На Єдиному державному інформаційному веб-порталі в “Особистому Кабінеті” з‘явився новий розділ “Ввезення легкового автомобіля”.
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Даний розділ призначений для самостійного декларування громадянами легкових автомобілів, які ввозяться або ввезені ними на митну територію України і підлягають випуску в режим вільного використання
Перед ввезенням
- Умовою пропуску на митну територію України автомобілів, які належать громадянам України та зняті з реєстрації в іноземних країнах, є подання попередньої митної декларації (ЕЕ) в митницю, в якій буде здійснюватися його митне оформлення (як правило, але не обов’язково – за місцем проживання).
- Перед (або одночасно з) поданням попередньої митної декларації необхідно внести на рахунок відповідної митниці грошову заставу в сумі митних платежів, які будуть підлягати сплаті при розміщенні автомобіля в режим вільного використання.
Після ввезення
- Після ввезення автомобіля на митну територію України громадянин у визначений термін повинен доставити його в зону митного контролю, яка указана в графі 30 попередньої декларації, та подати додаткову митну декларацію (ДЕ).
- При необхідності (зміна курсу валют, митної вартості товару) необхідно доплатити кошти на той самий рахунок митниці.
Подача декларації
- Перед заповненням митної декларації доцільно ознайомитися з Порядком заповнення митних декларацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651.
- Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги. Якщо декларацію не встигнуть обробити протягом поточної доби, то може змінитися курс валюти, і вона не буде прийнята. Тому в разі, якщо вона не з’явиться до кінця доби в розділі “Мої декларації”, її необхідно буде переподати наступного дня.
- Декларант попереджається про відповідальність, передбачену статтями 469, 470, 472, 481, 485 Митного кодексу України.
За допомогою цього сервісу можна створювати як попередню, так і основну декларацію, відслідковувати статус, отримувати повідомлення в процесі оформлення, прикріплювати документи та зображення і нарешті отримувати оформлену ВМД або картку відмови в цифровому форматі.
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