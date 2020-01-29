Відтепер для розмитнення автомобілів не обов’язково наймати брокера і оплачувати його послуги. В теорії, все можна зробити самостійно, але ж як це працюватиме на практиці?

На Єдиному державному інформаційному веб-порталі в “Особистому Кабінеті” з‘явився новий розділ “Ввезення легкового автомобіля”.

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Даний розділ призначений для самостійного декларування громадянами легкових автомобілів, які ввозяться або ввезені ними на митну територію України і підлягають випуску в режим вільного використання

Перед ввезенням

Умовою пропуску на митну територію України автомобілів, які належать громадянам України та зняті з реєстрації в іноземних країнах, є подання попередньої митної декларації (ЕЕ) в митницю, в якій буде здійснюватися його митне оформлення (як правило, але не обов’язково – за місцем проживання). Перед (або одночасно з) поданням попередньої митної декларації необхідно внести на рахунок відповідної митниці грошову заставу в сумі митних платежів, які будуть підлягати сплаті при розміщенні автомобіля в режим вільного використання.

Після ввезення

Після ввезення автомобіля на митну територію України громадянин у визначений термін повинен доставити його в зону митного контролю, яка указана в графі 30 попередньої декларації, та подати додаткову митну декларацію (ДЕ). При необхідності (зміна курсу валют, митної вартості товару) необхідно доплатити кошти на той самий рахунок митниці.

Подача декларації

Перед заповненням митної декларації доцільно ознайомитися з Порядком заповнення митних декларацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651. Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги. Якщо декларацію не встигнуть обробити протягом поточної доби, то може змінитися курс валюти, і вона не буде прийнята. Тому в разі, якщо вона не з’явиться до кінця доби в розділі “Мої декларації”, її необхідно буде переподати наступного дня. Декларант попереджається про відповідальність, передбачену статтями 469, 470, 472, 481, 485 Митного кодексу України.

За допомогою цього сервісу можна створювати як попередню, так і основну декларацію, відслідковувати статус, отримувати повідомлення в процесі оформлення, прикріплювати документи та зображення і нарешті отримувати оформлену ВМД або картку відмови в цифровому форматі.

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