Kinto уже год работает в Японии и показал неплохие результаты, поэтому производитель переносит этот положительный опыт и на Европу. Причем в расширенном виде.

Корпорация Toyota в прошлом году запустила в Японии новый сервис под брендом Kinto, который позволяет владеть автомобилем "по подписке". Теперь он выходит на европейский рынок.

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Мир меняется, в том числе и автомобильный. Показатели продаж новых автомобилей в мире приблизились к пиковому значения в 100 миллионов в год, больше рынок поглотить уже не может, а значит впереди только спад. Новые форматы автомобилей и их презентаций, продаж и самого подхода к мобильности принуждают автопроизводителей к поиску новых концепций ведения бизнеса.

"Наш новый бренд мобильности Kinto сигнализирует о том, что компания, как никогда, нацелена на удовлетворение потребностей клиентов в мобильности", – сказал исполнительный вице-президент Toyota Motor Europe, Мэттью Харрисон.

В Японии бренд Kinto разделен на две ветви: Kinto One и Kinto Select. Первая предлагает пользование одной из моделей Toyota – Prius, Corolla Sport, Alphard, Vellfire или Crown. Вторая предлагает гибридные модели Lexus: ES 300h, IS 300h, RC 300h, UX 250h, RX 450h и NX 300h.

Подписное владение автомобилем по программе Kinto похоже на лизинг, однако в 36-месячную подписку уже включены страховые взносы, транспортный налог, регистрационные сборы и даже регулярное плановое техническое обслуживание. Владельцу остается только заправлять машину. А для пользователей Kinto Select доступна дополнительная возможность – каждые шесть месяцев можно менять выбранную модель авто на другую, из той же программы.

В Европу бренд Kinto пришел уже с четырьмя сервисами. Уже знакомым Kinto One, краткосрочная аренда автомобиля гибридов Kinto Share, групповым использованием автомобилями (карпулинг) Kinto Join, а также Kinto Flex – лизингом по подписке, с гибкими условиями и премиальным уровнем авто. Все сервисы будут доступны в мобильном приложении.

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